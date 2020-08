Covid-19 Aversa, Golia: “Obbligo di utilizzo delle mascherine a tutto l’arco della giornata”

AVERSA – Obbligo di utilizzo delle mascherine, fino al 7 settembre, per tutto l’arco della giornata per chi si intrattiene in strada, nelle piazze, nei luoghi pubblici. Ad ordinarlo è il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, a fronte dell’incremento dei casi di coronavirus registrati in città negli ultimi giorni.

“Come temevamo – spiega il primo cittadino in un post sui social – il numero di casi di Coronavirus nella nostra città sta aumentando significativamente di giorno in giorno. Sono tamponi effettuati a coloro che rientrano da un periodo di vacanza in Italia o all’estero. Al momento ci risultano 12 positivi, comunicati ufficialmente dall’Asl. Purtroppo, come anticipato, ci aspettiamo un ulteriore incremento nei prossimi giorni. Pertanto, ho ritenuto necessario varare un’ordinanza, valida fino al 7 settembre, che estende l’obbligo di utilizzo delle mascherine a tutto l’arco della giornata per chi si intrattiene in strada, nelle piazze, nei luoghi pubblici. Il ministero della Salute, con propria ordinanza, aveva ripristinato questo obbligo dalle 18 alle 24 ma solo a determinate condizioni”.