VILLARICCA – Lutto in città: Maria si spegne dopo aver lottato per anni contro un brutto male

Ennesima vittima della Terra dei Fuochi: Villaricca piange la giovane Maria Mallardo. La donna si è spenta dopo aver lottato come una guerriera contro un tumore che le ha stravolto la vita per 5 anni.

Tantissimi gli amici che hanno voluto ricordare la giovane donna sui social, tutti sconvolti dalla terribile notizia. Anche la senatrice Mariolina Castellone, da anni amica e consigliera di Maria, ha voluto ricordare con un lungo post i momenti vissuti con lei:

“Se mi chiedessero un esempio di coraggio e di speranza io penserei certamente a te. Una guerriera.

Questi 5 anni di sofferenza, che sono stati un vero e proprio calvario, non hanno scalfito il tuo sorriso ed il tuo amore per gli altri, per noi, i tuoi amici. Ci conosciamo da sempre, abbiamo condiviso assieme i campi scuola in adolescenza, l’azione cattolica, l’impegno nel sociale. Sei stata la maestra di due dei miei bimbi e quando ti sei ammalata il mio piccolo ha smesso di assaggiare cibi nuovi perché serviva la maestra Maria. Lo chiamavi “il mio principe”. Da allora ci ha unito la tua malattia ed il mio tentativo disperato di salvarti. Le abbiamo provate tutte. Eri giovane ed il tuo tumore all’inizio non sembrava particolarmente aggressivo ma ben presto abbiamo capito che non era così perché il tuo corpo non rispondeva ad alcun trattamento. Chemioterapia, radioterapia, terapia biologica, protocolli sperimentali, nulla… una lenta, inesorabile, continua progressione. Quando mi vedevi avvilita eri tu a darmi coraggio. Non preoccuparti, mi dicevi, per me anche un giorno in più è importante perché riesco a vedere le mie bimbe un po’ più cresciute.

Un angelo in terra”.

“Nei tuoi messaggi – continua- mi dicevi: “io prego per te ogni giorno perché tu abbia la forza di combattere per questa terra e per tutti noi e continui ad avere quella luce negli occhi che scalda il cuore di chi ti incontra”. Sei sempre stata così. Anziché chiedere aiuto lo offrivi agli altri. Fino alla fine. E per me hai avuto un posto speciale nel cuore, regalandomi ieri il privilegio di starti accanto nei tuoi ultimi istanti. Ti voglio bene amica mia ed anche io ti porterò nel cuore, per sempre.”

La donna lascia il marito e due giovanissime figlie.

