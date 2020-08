BATTIPAGLIA – Paura per un incidente verificatosi a Battipaglia nelle scorse ore. Il sinistro stradale, avvenuto in via Jemma – nel rione Jemma – ha visto coinvolti due scooter scontratisi per cause ancora da chiarire.

Come riportato da Il Mattino, quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Salerno e Battipaglia dal personale del 118. Gli agenti della Polizia Municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.