Violento scontro tra auto e camion: Barbara muore a 35 anni

VENEZIA/ SECONDIGLIANO – Violento scontro tra auto e camion, muore giovane mamma. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri a Ca’ Noghera, nel veneziano.

Oltre a perdere la vita Barbara Palumbo di 35 anni, originaria di Secondigliano e cugina di Antonella Leardi – madre di Ciro Esposito – il giovane tifoso del Napoli ucciso a Roma nel maggio del 2014 poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, sono rimasti feriti il marito e i due figli.

Le condizioni del marito non sono gravi, contusioni anche per il figlio maggiore di 14 anni, mentre il figlio minore 13enne versa in prognosi riservata e ed è ricoverato all’ospedale dell’Angelo a Padova. La coppia di napoletani da anni viveva ad Abano Laziale (in provincia di Roma), da dove era partita per trascorrere le vacanze sul litorale veneziano.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK