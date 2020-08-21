Giugliano al voto, i candidati delle liste di Guarino a sostegno di Maisto

GIUGLIANO – Arrivano i nomi della coalizione di centro destra che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Pietro Maisto. Le prime due liste consegnate sono quelle afferenti a Luigi Guarino, ovvero Fascia Costiera Unita e Lista Guarino:
Lista Fascia Costiera Unita
1 ALESSANDRA SIBILIA
2 GUIDO WALTER MARIANI
3 ROBERTO TRONCONE
4 GIOVANNI PICCOLO
5 IMMACOLATA BIANCO DETTA IMMA
6 UMBERTO MERCURIO
7 ALESSANDRO MENNELLA
8 PAOLO AMODEO
9 IMMACOLATA BAUSANO
10 MICHAEL GIUSEPPE CUSMA
11 SALVATORE PERROTTA
12 MONICA CIMMINO
13 VIRGINIA D’ORLANDO
14 GIUSEPPE SANNINO
15 GELSOMINA MIELE DETTA JESSICA
16 CARMELA SFERRAZZO
17 ANTONIO LUCCI
18 CRISTINA LIVERA
19 VERONICA IOIO
20 PAOLO FRANCESCO MALLARDO
21 MARIA LUISA MORFINO
22 ROBERTA RICCI
23 MARTINA CREUSO
24 PASQUALE MAISTO
25 CIRO ASTARITA
26 EMANUELE CAMPILONGO
27 FABIANA DE LUCA
28 RICCARDO ESPOSITO
29 IMMACOLATA MIANO
30 ALESSIA ACAMPA
31 GIUSEPPE IZZO
32 LUCA BIONDI
Lista Guarino
1 RAFFAELE MIGLIACCIO detto LELLO
2 ANTONIO BRANCACCIO
3 TERESA CUTRIGNELLI
4 GIOVANNI PANE
5 MARGHERITA MAZZONE
6 MARIA CAROLINE BORGES HERMOGENES detta CAROL
7 ANTONIO SATURNO
8 ROBERTO SPAGNOLO
9 CLAUDIO CAIFFA
10 CARLO D’ABRONZO detto GIANCARLO
11 GIANLUCA GRIECO
12 MICHELE RIMOLI
13 CRISTINA NASTI
14 GIUSEPPE MORGESE
15 FRANCESCA FRANZESE
16 GIUSEPPINA D’AMBROSIO
17 ANNA EMILIA DI SARNO
18 FRANCESCO DI BITONTO
19 MARCELLA SIMEOLI
20 CARMINE DI MARINO
21 ROSA IOFFREDO
22 CATERINA MARANGIO
23 RAFFAELA IZZO
24 IMMACOLATA FUSCO
25 ROSALBA FIORILLO
26 ROSSELLA CERLINO
27 GIOVANNA CAPUANO RISPO
28 ANNA IOFFREDO
29 RITA DI GRAZIA
30 ROSA ESPOSITO
31 VERONICA AVETA
32 LUIGI GUARINO