Minaccia la mamma per soldi: arrestato 25enne

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dei Commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Livio Andronico per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il giovane trovando, nella cantinola dell’abitazione, due pistole replica prive di tappo rosso.

L.D.V., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.