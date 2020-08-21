Giugliano al voto, tutti i candidati nella coalizione di Antonio Poziello

GIUGLIANO – Tempo di consegna delle liste per le elezioni del 20 e 21 settembre, arrivano quelle della coalizione che sostiene il sindaco uscente Antonio Poziello. Eccole di seguito, con aggiornamenti costanti:
Lista Orizzonti
1 DI NAPOLI GIULIO
2 PENNACCHIO MICHELA
3 AMATO MARIANNA
4 CAPUANO SUSANNA
5 CASTIELLO LUIGI
6 CICCARELLI IMMACOLATA
7 CIRILLO NUNZIATA
8 CREUSO ALFREDO
9 DE BIASE GIANLUIGI
10 DE CARMINE RENATO
11 DEL FRANCO LUISA
12 DI NARDO LUCIA
13 FERRARA FLAVIA
14 GIORDANO RAFFAELE
15 IOVINELLA DOMENICO
16 LA ROCCA CARMINE
17 MAISTO ANNA RITA
18 MARIANO ANTIMO
19 MELUZIS PAOLA
20 MENNA GIUSEPPE
21 MEO TERESA ANNA
22 MORACA GIUSEPPINA
23 PALMA MARTINA
24 PALUMBO MARIA TERESA
25 PETRAIO VINCENZA
26 PIROZZI LUIGI FELICE
27 POSTIGLIONE SARA
28 SMARRAZZO GIULIA
29 STICCHI EMILIA
30 VENTUROLI LOBRANO GIOVANNI
31 VERDE MARIA
32 ZARA ANGELA
Lista La Città in Movimento
1 LEONARDI LUIGI
2 ACANFORA GIANLUCA
3 ADINOLFI SALVATORE
4 BIANCHI PAOLO
5 CACCIAPUOTI CARMINE
6 CANDILENO ALESSIA
7 CASSESE TIZIANA
8 CICCARELLI ROSA
9 D’AUSILIO MARIA GRAZIA
10 DE VITA AMEDEO
11 DI NARDO ANTONIETTA
12 FERRARO MARIA GRAZIA
13 FILTROSO GIADA
14 GALEONE CIPRIANO detto CIPRIANO
15 GRACCO ANNA
16 GUEDIRI NOURI
17 IANNELLI ANNA
18 LUVRANO ANTONIO
19 MAISTO LUIGI
20 MUSTO GIUSEPPE
21 NACLERIO GIANLUCA
22 PACILIO RAFFAELE
23 PALUMBO RAFFAELE
24 PORCARO RAFFAELE
25 POZIELLO ANNA
26 RISPO DONATO detto DINO
27 ROVERE MARIO
28 RUSSO PAOLO
29 SGARIGLIA PAOLO
30 SMARRAZZO RAFFAELE
31 STINGO MARIA ELENA
32 STRAZZULLO ILARIA