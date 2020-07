Allarme dall’Asl, positivi 3 giovani romani: erano stati in vacanza a Capri nel weekend

CAPRI – Risultati positivi 3 giovani ragazzi romani che durante lo scorso weekend erano stati in vacanza a Capri in una casa che avevano affittato per l’occasione. I 3 facevano parte di una comitiva di 8 ragazzi (4 donne e 4 uomini). A diffondere la notizia è stata l’Asl Napoli 1, che si è subito messa all’opera per ricostruire la loro rete di contatti diretti e non. I tamponi sono stati effettuati al loro rientro a Roma, dato che uno dei ragazzi aveva accusato sintomi febbrili. Inoltre, secondo le prime ricostruzioni, una delle ragazze della comitiva prima di approdare a Capri era stata anche in un’altra località balneare campana, dunque si terrà sotto osservazione il suo stato di salute, pur non essendo quest’ultima attualmente positiva.