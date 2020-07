Qualiano, sorpreso a violare i domiciliari: arrestato 44enne

QUALIANO – I carabinieri di Qualiano hanno arrestato per evasione Antonio Cacciapuoti, 44enne del posto che era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L’uomo si era allontanato dal proprio domicilio ed i militari lo hanno trovato mentre, senza alcun giustificato motivo, stava percorrendo via Santa Maria a Cubito a bordo della sua auto.