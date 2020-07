By Giovanna Iazzetta

Sciopero trasporti a Napoli, domani le funicolari si fermano per 4 ore





NAPOLI – Disagi al trasporto pubblico previsti per lunedì 13 luglio a Napoli: le sigle Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno infatti indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale.

L’agitazione durerà 4 ore, dalle 11 alle 15, e riguarderà soltanto le Funicolari cittadine. Come rende noto l’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, lo sciopero è dovuto all’applicazione dell’accordo relativo alle carenze di organico. Come sempre, l’azienda ha reso note le fasce orarie nelle quali il servizio sarà garantito. Per quanto riguarda le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l’ultima corsa prima dello sciopero partirà alle ore 10.40, mentre il servizio riprenderà, dopo lo sciopero, alle ore 15.20.

